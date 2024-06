AMD sfida Nvidia con nuovi chip per l’Intelligenza Artificiale

La casa produttrice taiwanese Amd ha recentemente reso noto il lancio di una nuova gamma di chip di intelligenza artificiale, che si prefiggono come obiettivo principale quello di competere con la supremazia di Nvidia nel mercato. Questi chip innovativi trovano applicazione in un’ampia varietà di dispositivi, che vanno dai data center fino ai laptop più avanzati, mostrando la versatilità e l’ambizione della proposta di Amd.

Nel corso degli ultimi due anni si è assistito a un’impennata della domanda per questi processori specializzati, che sono fondamentali per lo sviluppo, l’addestramento e l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale, come ad esempio ChatGpt. Nonostante Nvidia mantenga una posizione dominante nel settore, Amd si sta affermando come uno dei suoi avversari più seri e determinati.

“L’intelligenza artificiale è la nostra priorità e siamo all’inizio di un periodo incredibilmente entusiasmante per il settore poiché l’intelligenza artificiale trasforma praticamente ogni azienda, migliora la qualità della vita e rimodella ogni parte del mercato It”, ha dichiarato Lisa Su, CEO di Amd, evidenziando l’importanza strategica che l’azienda attribuisce all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale.