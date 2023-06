AMCHOR Investment Strategies, partnership con Südtirol Bank

AMCHOR Investment Strategies – società di gestione spagnola indipendente specializzata nell’identificazione e selezione di gestori internazionali di comprovato talento e nella strutturazione e gestione di prodotti d’investimento alternativi – annuncia la stipula di una partnership di ampio respiro con Südtirol Bank, banca privata e indipendente specializzata nella gestione di portafogli e nel collocamento di strumenti finanziari affidabili e performanti.

La partnership si concretizza in un accordo che consentirà alla banca di collocare presso la propria clientela una selezione dei comparti UCITS degli asset manager rappresentati in Italia da Amchor IS che hanno l’autorizzazione al retail.