Ambienta: la platform company In.Pack completa l’acquisizione di Karlville Swiss

Ambienta, attraverso la controllata In.Pack (attiva nella costruzione di macchinari per il packaging), ha perfezionato l’acquisizione di Karlville Swiss, azienda in rapida crescita nel campo della costruzione di macchinari per buste pouch preformate che consentono di ridurre dell’80% il consumo di plastica rispetto ai contenitori rigidi.

L’operazione si aggiunge alla recente acquisizione di HolwegWeber, leader nella costruzione di macchinari per soluzioni di packaging flessibile in carta.

La nuova acquisizione rafforza la posizione di leader della piattaforma In.Pack nel settore dei macchinari per il packaging flessibile preformato, con un parco installato di 9.000 macchine e un’offerta unica sotto il profilo della sostenibilità.