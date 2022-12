Amazon trova accordo con l’antitrust UE

L’Antitrust Ue ha accettato gli impegni offerti da Amazon contro l’uso improprio dei dati aziendali non pubblici dei venditori indipendenti e per evitare possibili favoritismi per quei venditori che utilizzano i suoi servizi di logistica e consegna, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa.

Gli impegni della società di Jeff Bezos sono arrivati a seguito dell’avvio da parte di Bruxelles di due indagini formali nel 2019 e nel 2020.

Il titolo in lieve rialzo dello 0,6% durante la seduta a Wall Street.

Nel mirino dell’Ue vi erano anche i criteri stabiliti da Amazon per selezionare il vincitore della ‘Buy Box’ e spingere l’utilizzo del programma fedeltà ‘Prime’ da parte dei venditori indipendenti.

Per risolvere la controversia Amazon si è impegnata a “non utilizzare dati non pubblici relativi o derivati dalle attività dei venditori indipendenti per la propria attività di vendita al dettaglio”; “trattare tutti i venditori allo stesso modo nella classifica delle offerte ai fini della selezione del vincitore della Buy Box”; “stabilire condizioni e criteri non discriminatori per la qualificazione dei venditori sul mercato e le offerte a Prime”; “consentire ai venditori Prime di scegliere liberamente qualsiasi vettore per i propri servizi logistici e di consegna e negoziare i termini direttamente con il vettore di loro scelta”; e “non utilizzare” a proprio vantaggio “alcuna informazione ottenuta tramite Prime circa i termini e le prestazioni dei vettori di terze parti”.

La Commissione europea e Amazon chiuderanno il 2022 mettendo fine alla disputa sul comportamento anti-concorrenziale del gigante del web.