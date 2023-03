Amazon: tecnologia contactless in 200 punti vendita, tra cui le caffetterie Panera

Pagare con il palmo della mano è possibile oggi in più di 200 stabilimenti. Lo rivela a Reuters un vicepresidente di Amazon, Dilip Kumar. Il gigante dell’e-commerce ha rifiutato di fornire dati sulla crescita, ma nel giugno 2022 ha dichiarato che più di 69 sedi negli Stati Uniti e nel Regno Unito disponevano di tale tecnologia.

L’azienda sta anche stringendo nuovi accordi sulla tecnologia di riconoscimento biometrico che permette ai clienti di pagare sfiorando un sensore con il palmo della mano. Così la catena di caffetterie statunitensi Panera Bread ha presentato i dispositivi Amazon One in due punti della città di St. Kumar e ha dichiarato che l’implementazione si espanderà a 10-20 caffetterie Panera nei prossimi mesi. Più di 50 installazioni sono state effettuate presso rivenditori indipendenti, stadi e clienti universitari, mentre le altre sono state effettuate presso Whole Foods e altri negozi Amazon.