Amazon pronta a investire $4 mld in Anthropic per rafforzarsi nell’AI generativa

Amazon è pronta ad investire fino a $4 miliardi in Anthropic,con l’obiettivo di rafforzarsi nell’intelligenza artificiale generativa.

Amazon, che avrà una quota di minoranza in Anthropic, fornirà a quest’ultima la propria potenza di calcolo e i mezzi finanziari per coprire gli enormi costi necessari al fine di addestrare e gestire modelli di AI su larga scala.

Anthropic sposterà la maggior parte del suo software nei data center di Amazon Web Services (AWS), e utilizzerà i chip di produzione propria dell’azienda di cloud computing per formare i modelli che usa per alimentare chatbot e altre applicazioni. L’investimento in Anthropic di $4 miliardi rappresenterebbe la più grande operazione aziendale conosciuta direttamente correlata ad AWS.

AWS è il più grande fornitore al mondo di potenza di calcolo e storage su richiesta. Tuttavia, è stato spesso considerato in ritardo nel campo emergente dei modelli informatici addestrati per generare testi, immagini e altri contenuti. Con l’investimento in Anthropic, Amazon spera di migliorare l’esperienza del cliente a breve e lungo termine, come ha dichiarato il Ceo di Amazon, Andy Jassy.

Questo accordo rappresenta inoltre un momento fondamentale per l’ambizione di Amazon di produrre i propri chip, che includono i processori Trainium e Inferentia, progettati per alimentare applicazioni di apprendimento automatico. Anthropic utilizzerà i chip AWS per costruire e addestrare futuri modelli fondamentali. Anthropic è stata fondata da veterani di OpenAI e ha raccolto più di $1 miliardo fino ad oggi, con il suo obiettivo di creare un chatbot più sicuro.