Amazon: ok da Antitrust UK ad acquisizione iRobot per $1,7 mld

Il Regno Unito ha dato il via libera all’acquisizione da 1,7 miliardi di dollari della società di aspirapolveri robotizzati iRobot da parte di Amazon. L’Autorità per la Concorrenza e i Mercati (CMA) ha dichiarato che l’accordo non causerà problemi di concorrenza nel mercato britannico.

L’accordo deve ancora affrontare un’indagine approfondita da parte della Federal Trade Commission negli Stati Uniti e una revisione da parte della Commissione Europea a Bruxelles. L’UE deciderà entro il 6 luglio se avviare o meno un’indagine di fase 2.

L’operazione tra Amazon e iRobot, annunciata ad agosto, ha sollevato preoccupazioni per la concorrenza e la privacy da parte dei gruppi di difesa della tecnologia, poiché il gigante dell’e-commerce cerca di espandere la presenza di dispositivi connessi a Internet nelle case delle persone. Le azioni di iRobot sono salite fino al 20% all’apertura del mercato, mentre quelle di Amazon sono scese dell’1%.

L’autorità ha affermato che la posizione di iRobot nel fornire aspirapolveri robot nel Regno Unito è modesta e ha già rivali significativi. Ha inoltre osservato che l’operazione non svantaggerebbe le piattaforme smart home concorrenti di Amazon e che l’azienda non avrebbe incentivi a minare i suoi rivali sulle sue piattaforme di vendita al dettaglio.