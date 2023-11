Amazon lancerà l’opzione Buy now, pay later di Affirm per i piccoli imprenditori

Amazon sta per presentare la sua prima opzione di pagamento “buy now, pay later” per i milioni di piccoli imprenditori che utilizzano il suo negozio online, come ha appreso in esclusiva la CNBC.

Il gigante tecnologico ha in programma di annunciare giovedì che la sua partnership con Affirm si sta espandendo per includere Amazon Business, la piattaforma di e-commerce che si rivolge alle aziende, secondo quanto dichiarato dai dirigenti di entrambe le aziende.

Il servizio, con prestiti che vanno da 100 a 20.000 dollari, sarà disponibile per tutti i clienti idonei entro il Black Friday, ovvero il 24 novembre. Si tratta di un servizio specifico per le imprese individuali, o piccole imprese di proprietà di una sola persona, la forma più comune di proprietà aziendale negli Stati Uniti.