Amazon: accordo con lavoratori Spagna per Cyber Monday

Amazon ha raggiunto un accordo con la maggior parte dei suoi dipendenti in Spagna, evitando così un massiccio sciopero programmato per il Cyber Monday, uno dei giorni più trafficati per lo shopping online, secondo quanto riferito dal sindacato locale CCOO e la stessa azienda.

Circa 20.000 lavoratori di magazzino e consegna di Amazon in Spagna erano stati esortati a scioperare per richiedere migliori salari e condizioni di lavoro in occasione del Cyber Monday, giornata di sconti durante la quale i rivenditori cercano di stimolare gli acquisti natalizi.

Tuttavia, solo 5.000 lavoratori proseguiranno con la protesta, interrompendo il lavoro nell’ultima ora del loro turno, in quanto ritengono che la proposta dell’azienda per migliori condizioni salariali non sia sufficiente, come dichiarato da Douglas Harper, leader del CCOO, il più grande sindacato del rivenditore statunitense in Spagna.

“La stragrande maggioranza dei nostri team continuerà a lavorare come al solito e non ci saranno ripercussioni sulle nostre operazioni per i nostri clienti”, ha dichiarato l’azienda in una dichiarazione inviata via email. “Siamo orgogliosi dei salari, dei benefici e delle condizioni di lavoro più sicure che verranno offerti ai nostri dipendenti in Spagna”, ha aggiunto Amazon.