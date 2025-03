Alphabet tratta l’acquisto di Wiz per 33 miliardi di dollari

Alphabet è in trattativa per l’acquisto della società di sicurezza cloud Wiz Inc. per 33 miliardi di dollari, riavviando discussioni che erano state interrotte la scorsa estate.

L’accordo sarebbe l’acquisizione più grande mai realizzata da Alphabet fino ad oggi e potrebbe aiutare Google a colmare il divario con Microsoft e Amazon.com nel competitivo mercato del cloud computing.

I termini dell’accordo non sono ancora stati finalizzati e potrebbero ancora cambiare, o le discussioni potrebbero terminare senza giungere ad un’intesa.