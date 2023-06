Alphabet: downgrade da Bernstein, dubbi su AI di Google

Altro downgrade per Alphabet, stavolta da parte di Bernstein che ha tagliato il giudizio sulla casa madre di Google da “outperform” a “market perform”.

Il titolo (-0,4%) è in calo per la sesta sessione nelle ultime sette, sebbene sia ancora in aumento di oltre il 30% da inizio anno.

Bernstein ha evidenziato i rischi legati all’intelligenza artificiale (AI), una tecnologia emergente in cui Alphabet è considerata un importante attore, e che ha trainato il rally dei titoli tech nella prima parte dell’anno.

Secondo gli analisti, Alphabet è passata “da troppo lenta a troppo veloce nell’AI” e “la spinta aggressiva per integrare GenAI nei risultati di ricerca principali potrebbe creare una bolla a breve termine sui prezzi delle inserzioni pubblicitarie”, ha scritto Bernstein.

Ieri anche UBS ha declassato Alphabet a Neutral, affermando che i ricavi relativi all’intelligenza artificiale “potrebbero richiedere del tempo per l’ottimizzazione”.