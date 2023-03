AllianzGI lancia la propria piattaforma per analizzare i dati ESG

Allianz Global Investors ha annunciato oggi il lancio di Sustainability Insight Engine (SusIE), una piattaforma proprietaria per i dati in materia di sostenibilità.

Nel dettaglio, SusIE è un’interfaccia utente accessibile via Internet che utilizza una tecnologia d’avanguardia per un accesso mainstream ai dati ESG. Il sistema elabora i dati ESG provenienti da diversi fornitori esterni, nonché i punteggi e i dati di ricerca proprietari di AllianzGI. Successivamente, questi vengono depurati, processati e standardizzati in un unico insieme di dati che viene distribuito a tutti i sistemi di fruizione, compresi gli strumenti di front office, ricerca, compliance, rischio e reporting per i clienti.

In quest’ottica, la nuova piattaforma digitale aiuterà i team di investimento di orientarsi meglio nel sempre più complesso panorama dei dati ESG e di soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti.

La crescita registrata dall’informativa ESG negli ultimi decenni è stata vertiginosa e ora ha raggiunto proporzioni tali per cui quasi l’80% delle maggiori società globali e il 96% delle 250 società più importanti al mondo presentano report sulla sostenibilità.

L’integrazione di fattori non finanziari nel processo decisionale di investimento è sempre più diffusa, ma la tipologia e le modalità di selezione dei dati da utilizzare sono ancora in continua evoluzione. Le informative ESG e la loro complessità sono destinate ad aumentare e l’aggiunta di ulteriori informazioni da divulgare renderà il sistema di dati ancora più difficile da comunicare e da comprendere.

Un contesto caratterizzato da dispersione delle informazioni richiede di poter disporre di un sistema volto a strutturare, calcolare e utilizzare in modo appropriato i dati sulla sostenibilità.

Sustainability Insight Engine è stata sviluppata internamente dal team dedicato Sustainability Methodologies and Analytics.