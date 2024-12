Allianz alza obiettivi di profitto e payout agli azionisti

Allianz ha aumentato il target di profitto a medio termine e si è impegnata ad aumentare la redistribuzione di valore agli investitori, come promesso dall’amministratore delegato Oliver Baete.

La compagnia assicurativa tedesca ora punta ad un utile per azione in aumento del 7-9% annuo nei prossimi tre anni, rispetto alla precedente previsione del 5-7%. Allianz si è inoltre impegnata ad incrementare il payout ratio e mira a distribuire in media almeno il 75% dell’utile netto attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Il precedente target di restituzione del 60% degli utili attraverso i dividendi sarà mantenuto.

Allianz ha dichiarato il mese scorso che si aspetta un utile operativo 2024 nella metà superiore della sua forchetta di previsioni, che va da 13,8 miliardi a 15,8 miliardi di euro. L’anno scorso, Allianz ha registrato un record di 14,7 miliardi di euro.