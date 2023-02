Allfunds fa gola ad Euronext: presentata offerta di acquisto

Euronext si fa avanti per acquistare Allfunds. E’ la stessa fintech quotata alla borsa di Amsterdam a rendere noto di aver ricevuto una proposta di offerta pubblica non sollecitata, indicativa e condizionata da Euronext N.V. per l’intero capitale azionario emesso e in circolazione a un prezzo di offerta di 8,75 euro per ogni azione ordinaria di Allfunds Group plc.

L’azione sarà pagabile come segue: 5,69 euro in contanti più 0,04059 nuove azioni Euronext N.V. In base alla proposta, il numero di nuove azioni Euronext per ogni azione ordinaria di Allfunds Group verrebbe stabilito in riferimento al prezzo medio ponderato per il volume di una settimana delle azioni Euronext N.V. nell’ultimo giorno di negoziazione prima della data di annuncio formale dell’offerta, affinché il prezzo per azione ordinaria di Allfunds Group plc sia di 8,75 euro.

Inoltre, nell’ambito della proposta, Euronext pagherebbe agli azionisti di Allfunds che hanno offerto le loro azioni nell’ambito dell’offerta, una commissione per azione, corrispondente al 5,5% annuo applicato al prezzo dell’offerta dalla data dell’annuncio formale dell’offerta alla prima delle due date: la prima data di regolamento dell’offerta (entrambe comprese); e il 31 marzo 2024 (entrambe comprese). In base alla proposta, la commissione di selezione sarebbe pagabile in contanti, in azioni Euronext N.V. o in una combinazione di contanti e azioni Euronext N.V. a scelta di Euronext N.V. Euronext ha discusso con Hellman & Friedman e BNP Paribas, che insieme possiedono il 46,4% del capitale sociale di Allfunds Group plc, per ottenere il loro sostegno all’offerta. Il consiglio di amministrazione di Allfunds sta attualmente valutando la proposta di offerta, che sarebbe soggetta a una serie di condizioni. Non vi è alcuna certezza che una transazione sia imminente, né dei termini in cui tale transazione potrebbe avvenire.