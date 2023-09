Alkemy: fatturato in aumento del 17% nel 1° semestre 2023

Alkemy, azienda attiva nell’evoluzione del modello di business per le grandi e medie imprese, ha pubblicato i risultati relativi al primo semestre 2023.

La società ha registrato una crescita significativa del suo fatturato (+17,3% rispetto al primo semestre del 2022), pari a 57,5 milioni, principalmente guidata dall’ampliamento del perimetro del Gruppo e da un focus mirato sui principali clienti, supportato efficacemente dal team Go-to-Market.

Inoltre, l’Ebitda Adjusted ha raggiunto i € 6,0 milioni, segnando un incremento del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nonostante la crescita, il risultato operativo (Ebit) ha registrato una flessione del 18,8% rispetto al 2022, dovuta principalmente ad ammortamenti e oneri non ricorrenti. Il risultato di periodo è risultato in calo del 43,2% rispetto al 2022, mentre la Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2023 è risultata negativa per 35,4 milioni.