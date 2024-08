Alibaba converte la quotazione di Hong Kong in primaria dal 28 agosto

Il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba ha rivelato che a partire dal 28 agosto 2024, la sua quotazione azionaria a Hong Kong passerà da secondaria a primaria. Questa mossa strategica consentirà a molti investitori della Cina continentale di accedere più facilmente alle azioni del gruppo, trasformando Hong Kong nel suo secondo mercato principale dopo Wall Street.

Il gruppo ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che la conversione volontaria della nostra quotazione secondaria in quotazione primaria presso la Borsa di Hong Kong diventerà effettiva il 28 agosto 2024”. Questa decisione è stata ratificata dagli azionisti durante l’assemblea generale annuale tenutasi di recente. Questo cambiamento è significativo per Alibaba, che ha affrontato diverse sfide negli ultimi anni, tra cui regolamentazioni rigorose, un rallentamento della crescita economica in Cina e un cambio di leadership. Ad agosto, l’azienda ha segnalato un calo del 29% degli utili trimestrali.

Alibaba è quotata alla Borsa di New York dal 2014 e a Hong Kong dal 2019 come quotazione secondaria. Tuttavia, questo status non ha permesso l’accesso al programma Stock Connect, che facilita gli investimenti transfrontalieri tra Hong Kong e le borse della Cina continentale (Shanghai e Shenzhen). Grazie alla nuova quotazione primaria, gli investitori della Cina continentale potranno ora acquistare azioni a Hong Kong e accedere in modo più agevole ai mercati internazionali attraverso questo hub finanziario.