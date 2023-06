Algebris lancia il nuovo fondo sostenibile

Algebris Investments, la rinomata società di gestione del risparmio fondata da Davide Serra, annuncia il lancio del suo ultimo prodotto finanziario: l’Algebris Sustainable Bond Fund. Questo nuovo fondo mira a investire in tutto il mondo in titoli a reddito fisso emessi da aziende di alta qualità che dimostrano resilienza in vari settori e aree geografiche. L’obiettivo principale è quello di realizzare rendimenti stabili nel lungo periodo.

Gabriele Foà, in qualità di Portfolio Manager, insieme al team Algebris Global Credit, avrà la responsabilità di gestire il Fondo. Riceveranno supporto da Antonio Volpin, Senior Investment Director, Simone Ragazzi, Portfolio Manager dell’Algebris Sustainable World Fund (Articolo 9), e Silvia Merler, Head of ESG & Policy Research.

Il Fondo si distingue per il suo obiettivo di investimento sostenibile. Rientra nella categoria dell’Articolo 9 secondo il regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e si impegna a generare un impatto positivo sugli standard ambientali e sociali. Il Fondo adotterà un approccio fondamentale e bottom-up, utilizzando i criteri ESG più raffinati per scegliere in quali titoli investire. Questa strategia mira a garantire che l’investimento non solo produca rendimenti finanziari, ma contribuisca anche a creare un mondo più sostenibile.