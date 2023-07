Alfonsino: costituisce Rushers per sviluppo nuova piattaforma

Alfonsino, PMI innovativa che opera nel settore del cd “Order & Delivery”, ha costituito la società Rushers.

La controllata perseguirà nello sviluppo, mediante beta test, della piattaforma open market dedicata alle consegne di qualsivoglia bene, che permette alle aziende fornitrici di interagire direttamente con i propri consumatori, garantendo a questi ultimi la possibilità di avere accesso a servizi professionali di consegna, offerti da un network di corrieri indipendenti.

Carmine Iodice, CEO di Alfonsino, ha commentato: “La costituzione di Rushers S.r.l. rappresenta per noi un passaggio fondamentale, evidenza della grande fiducia che accompagna lo sviluppo della nuova piattaforma. Siamo fortemente convinti della bontà del progetto, non solo in funzione dei benefici che apporterà ad Alfonsino, ma anche per l’attrattiva commerciale che potrà avere in futuro all’interno del settore, posizionandosi a tutti gli effetti come il marketplace definitivo per consegne last-mile a livello nazionale.”