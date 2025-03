Alfonsino: accordo con BEFED Franchising per ampliare offerta di food delivery

Alfonsino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha firmato un accordo nazionale con BEFED Franchising, marchio italiano noto per il suo galletto alla brace e le sue birre artigianali. BEFED è una società italiana con sede legale a Bergamo, attiva in Italia e in Francia nel settore della ristorazione attraverso 47 ristoranti diretti e in franchising.

L’accordo prevede l’integrazione del servizio di delivery Alfonsino nei ristoranti BEFED situati nelle aree coperte dalla piattaforma, inizialmente con l’attivazione del servizio presso il Centro Commerciale Campania con sede a Marcianise (provincia di Caserta). Grazie a questo accordo, BEFED potrà ampliare il proprio accesso al delivery, offrendo ai clienti un nuovo modo per gustare i prodotti anche al di fuori dei locali.