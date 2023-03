Alert stress mercati: Fed, Bce, SNB e altre banche centrali annunciano azione coordinata per fornire liquidità

La Fed, la Bce, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan e la Swiss National Bank in soccorso dei mercati, ancora sotto stress dopo la notizia dell’acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs per un valore di $3,2 miliardi.

Le sei banche centrali hanno annunciato nella notte il via a “un’azione coordinata volta a rafforzare l’erogazione di liquidità attraverso le linee swap in dollari”.

“Al fine di migliorare l’efficacia delle linee swip per fornire finanziamenti in dollari Usa, le banche centrali hanno deciso di aumentare la frequenza delle operazioni a 7 giorni. Le operazioni verranno effettuare ogni giorno, invece che su base settimanale. Queste operazioni, effettuate ogni giorno, prenderanno il via lunedì, 20 marzo 2023, e continueranno almeno fino alla fine di aprile”, si legge nella nota.

La decisione delle banche centrali, si legge nel comunicato,

“è volta a garantire un importante sostegno alla liquidità, al fine di ridurre le tensioni sui mercati di finanziamento globali, dunque ad aiutare a mitigare gli effetti di tali tensioni sull’offerta di credito a famiglie e imprese”.