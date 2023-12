Alerion: al via buyback

Alerion Clean Power S.p.A. informa di aver acquistato dal 4 al 8 dicembre 2023, n. 8.294 azioni proprie al prezzo medio di Euro 24,5244 per azione, per un controvalore complessivo

di Euro 203.405,02 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2023.