Alcoa vende la sua quota del 25,1% in joint venture con Ma’aden per 1,1 miliardi di dollari

Alcoa ha raggiunto un accordo per vendere a Ma’aden la sua quota del 25,1% nella joint venture con Saudi Arabian Mining, conosciuta come Ma’aden, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di dollari.

L’intesa prevede che Alcoa riceva 150 milioni di dollari in contanti e circa 86 milioni di azioni Ma’aden, valutate intorno ai 950 milioni di dollari, in cambio della sua partecipazione nell’impresa avviata nel 2009.

Il produttore di bauxite e allumina con sede a Pittsburgh ha precisato che, al 30 giugno, il valore contabile del suo investimento nella joint venture era di 545 milioni di dollari. Secondo Alcoa questa operazione, che semplifica il suo portafoglio in Arabia Saudita e aumenta la sua flessibilità finanziaria, dovrebbe essere finalizzata nella prima metà del prossimo anno. La società ha inoltre confermato che manterrà le azioni Ma’aden per almeno tre anni.