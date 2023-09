Airbus nomina il capo delle vendite Scherer amministratore delegato del ramo aeronautico

Airbus ha confermato la nomina del responsabile delle vendite Christian Scherer ad amministratore delegato della sua attività principale di produzione di aerei, ripristinando per la prima volta in quattro anni la leadership della sua attività principale, mentre aumenta la produzione di jet.

Il più grande costruttore di aerei del mondo ha dichiarato che l’amministratore delegato del gruppo Guillaume Faury, che dal 2019 combina il lavoro di gestione dell’azienda in senso lato con il business dei jet di linea, ha detto che la mossa gli consentirà di guidare il gruppo in un “ambiente globale in rapida evoluzione”.