Airbus: maxi ordine da 500 aerei per IndiGo

Airbus ha ricevuto il più grande ordine di aerei nella storia dell’aviazione: 500 velivoli A320 destinati a IndiGo, la principale compagnia aerea indiana.

L’importante accordo è stato annunciato lunedì al Paris Air Show dai vertici delle due aziende. Questo porta il portafoglio ordini di IndiGo a quasi 1.000 aerei.

“Non è mai stato registrato un ordine di questa portata”, ha affermato il CEO di IndiGo, Pieter Elbers. “Questo dimostra il potenziale dell’aviazione indiana e le ambizioni che IndiGo sta perseguendo”. L’accordo supera quello record stabilito a febbraio, quando Air India ha acquistato 470 aerei da Airbus e Boeing. Le compagnie aeree indiane stanno aumentando il numero di aerei per far fronte al crescente volume di traffico nel mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo.