Airbus, Korean Air diventa cliente e finalizza un ordine per 33 aerei A350

02/04/2024 11:40

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha annunciato un’impennata del 48% nelle esportazioni italiane dal 2015 al 2023, superando nazioni come Germania e USA. Inoltre, ha presentato la Giornata nazionale del Made in Italy, che coincide con il compleanno di Leonardo da Vinci.