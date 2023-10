AIE: mercati petroliferi in bilico per il persistere della guerra tra Israele e Hamas

L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha dichiarato che i mercati petroliferi rimarranno probabilmente in bilico a causa del persistere della guerra tra Israele e Hamas, con gli investitori che monitoreranno attentamente la potenziale interruzione della produzione in Medio Oriente.

Nel suo ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero, la principale agenzia per l’energia ha dichiarato che, sebbene il conflitto non abbia ancora avuto un impatto diretto sull’approvvigionamento fisico, gli operatori del mercato energetico “resteranno in attesa” dell’evolversi della crisi.