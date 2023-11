AIE alza le previsioni di crescita della domanda di petrolio nonostante la crisi economica

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha alzato le previsioni di crescita della domanda di petrolio per quest’anno e per il prossimo, nonostante la prevista decelerazione della crescita economica in quasi tutte le principali economie.

La domanda di petrolio è stata sostenuta quest’anno dalla tenuta delle forniture statunitensi e dalla domanda record di settembre da parte della Cina, mentre le previsioni per il 2024 sono sostenute dalle speranze di un taglio dei tassi di interesse e dal recente calo dei prezzi del greggio, ha dichiarato l’agenzia parigina.