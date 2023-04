Agricoltura: produzione mondiale riso in calo, prezzi ai massimi per tutto il 2024

Dalla Cina agli Stati Uniti all’Unione Europea, la produzione di riso sta diminuendo e sta facendo aumentare i prezzi per oltre 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo, in particolare nell’Asia-Pacifico, che consuma il 90% del riso mondiale.

Secondo Fitch Solutions, nel 2023 il mercato globale del riso registrerà il più grande deficit degli ultimi vent’anni. Secondo un rapporto di Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, i prezzi del riso dovrebbero rimanere intorno ai massimi attuali fino al 2024.