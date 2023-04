Agenzia delle Entrate: al via le domande per la definizione agevolata delle cartelle

Parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo cui il termine è fissato dalla legge al 30 aprile 2023.

Come ricorda l’Agenzia, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i

moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.