Aeroporto di Bologna: ok Enac a Piano Investimenti

Parere favorevole dell’Enac aulla documentazione presentata da Aeroporto di Bologna, relativa al periodo quadriennale 2023-2026: Piano Investimenti, Piano della qualità e della tutela ambientale, Previsioni di traffico e Piano economico-finanziario.

AdB ha svolto nel corso del 2021 e del primo semestre 2022 un approfondito e positivo confronto con Enac, per una valutazione aggiornata della propria peculiare posizione ed un aggiornamento della situazione alla luce degli impatti della pandemia. AdB è legittimata all’avvio delle consultazioni con l’utenza aeroportuale in merito alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali e dei livelli di servizio per il periodo 2023-2026.