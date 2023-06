Adobe: indagine antitrust UK su acquisizione Figma da $20 mld

L’acquisizione di Figma da parte di Adobe per 20 miliardi di dollari resta sotto la lente dell’autorità antitrust del Regno Unito, che avvierà un’indagine approfondita a meno che non vengano proposte soluzioni per risolvere i problemi di concorrenza.

L’Autorità per la concorrenza e i mercati teme che l’accordo possa ridurre la scelta per i progettisti di app digitali, siti web e altri prodotti e ha dato ad Adobe cinque giorni per raggiungere un accordo accettabile con l’agenzia.

L’accordo, annunciato a settembre, rappresenta la più grande acquisizione di sempre di una società di software privata. Figma permette ai clienti di collaborare al software mentre lo sviluppano ed è in espansione negli ultimi anni, con una domanda fortemente cresciuta durante la pandemia, quando più persone lavoravano da remoto.