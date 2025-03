Adidas prevede utile operativo a €1,7-1,8 mld grazie a sneaker retrò

Adidas ha annunciato previsioni ottimistiche per l’anno in corso, con un profitto operativo stimato tra 1,7 e 1,8 miliardi di euro, un risultato trainato dal successo di modelli di sneaker retrò come Samba e Campus. L’azienda prevede che le vendite, corrette per l’effetto valuta, cresceranno a un tasso high-single-digit per il prossimo anno, mantenendo un ritmo di crescita a due cifre se si esclude il marchio Yeezy.

Adidas ha registrato una forte crescita delle vendite in diverse regioni, tra cui la Grande Cina, l’Europa e il Nord America. Questa crescita ha contribuito a un aumento delle azioni dell’azienda di circa il 32% nell’ultimo anno, segno dell’ottimismo del mercato verso il brand tedesco.