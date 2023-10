Adidas: azioni balzano dopo l’aumento della guidance 2023

Le azioni di Adidas hanno guadagnato il 4% all’apertura di mercoledì, dopo che l’azienda di abbigliamento sportivo ha alzato le proprie previsioni per l’anno in corso in occasione della pubblicazione a sorpresa dei risultati del terzo trimestre.

Adidas ha dichiarato di aspettarsi una perdita di 100 milioni di euro (106 milioni di dollari) per quest’anno, a fronte di una perdita di 450 milioni prevista in precedenza e di una perdita di 700 milioni di euro annunciata a febbraio.