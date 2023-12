AcomeA SGR: Fabio Caldato Portfolio Manager del fondo AcomeA Strategia Dinamica Globale

AcomeA SGR annuncia l’ingresso di Fabio Caldato come Portfolio Manager del fondo Acomea Strategia Dinamica Globale.

Caldato viene da Olympia Wealth Management dove ha ricoperto il ruolo di responsabile degli investimenti. In precedenza, è stato per sette anni development manager di Albemarle Asset Management a Londra. Nel corso della sua carriera, ha maturato esperienza anche come trader in derivati, operando con il broker Euroforex.