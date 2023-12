ACEPI: Barclays, Borsa Italiana e Spectrum Markets nuovi associati

ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) annuncia oggi l’ingresso di Barclays, Borsa Italiana e Spectrum Markets tra gli associati.

Nicola Francia, Presidente di ACEPI, ha dichiarato: “il percorso di crescita della nostra Associazione continua e sono lieto di dare il benvenuto a tre nuovi importanti soci. La partecipazione di Barclays, un’importante banca internazionale che ritorna ad emettere in Italia, conferma lo stato di salute del nostro mercato e rafforza la nostra compagine associativa. L’adesione di Borsa Italiana e Spectrum Markets è motivo di soddisfazione, a conferma del ruolo di primo piano raggiunto da ACEPI nell’industria finanziaria. Il loro contributo rappresenta un punto di vista diverso da quello degli altri associati, come emittenti e distributori, per questo apporterà ulteriore valore ai progetti associativi per la diffusione della cultura e l’utilizzo consapevole dei certificati di investimento”.

ACEPI dal 2006 riunisce i principali operatori del settore rappresentando oggi oltre il 90% del mercato primario dei certificati.