Abi, maltempo: banche sospendono commissioni per aiuti alle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna

L’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha recentemente diffuso una lettera circolare rivolta alle banche associate. In tale comunicazione, l’Abi richiama l’attenzione sulle difficoltà delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e invita le banche a non riscuotere commissioni su bonifici e altri trasferimenti di fondi destinati ai conti correnti dedicati agli aiuti.

L’iniziativa proposta dall’Abi segue un modello già adottato in passato durante situazioni emergenziali analoghe. In questo caso specifico, l’obiettivo è quello di facilitare il sostegno economico alle popolazioni duramente colpite dall’eccezionale maltempo che ha investito l’Emilia-Romagna, causando ingenti danni e disagi.

L’Abi sottolinea inoltre che questa iniziativa si affianca a quella relativa alla sospensione dei mutui, un ulteriore strumento messo a disposizione dalle banche per agevolare la ripresa dei territori coinvolti. In tal modo, l’associazione bancaria italiana conferma il proprio impegno nel supportare concretamente le comunità in difficoltà e nel contribuire al superamento delle problematiche causate dagli eventi atmosferici straordinari.