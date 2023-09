Abi-Cerved: in aumento crediti deteriorati

L’inflazione e la politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea (BCE) stanno portando ad un incremento dei tassi di interesse, causando un rallentamento dell’economia. Questa situazione ha come conseguenza una nuova crescita dei crediti deteriorati, o non performing loans (NPL), che si prevede aumenteranno significativamente nei prossimi due anni rispetto ai livelli bassi registrati precedentemente.

Secondo le stime di Abi e Cerved, nel 2023 il tasso di deterioramento del credito alle imprese, ovvero l’indicatore che esprime la percentuale dei crediti in bonis che nel corso dell’anno diventano non performing, raggiungerà il 3,1%. Questo rappresenta un aumento dal 2,2% del 2022 e supera per la prima volta i valori pre-Covid del 2019, che si attestavano al 2,9%.