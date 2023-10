Abi, banche: effetti distorsivi della tassazione sui prestiti

La tassazione dei prestiti erogati ai dipendenti bancari sta suscitando preoccupazioni nel settore. L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha evidenziato, in una recente nota, i potenziali effetti distorsivi di tale pratica, particolarmente rilevanti nel caso dei mutui a tasso fisso.

Questi prestiti, concessi come parte dei cosiddetti fringe benefit, si rivelano soggetti a una tassazione che può portare a risultati impropri. L’ABI sottolinea la necessità di un intervento per correggere questa situazione, affinché il sistema fiscale non generi effetti indesiderati o penalizzanti per i dipendenti delle banche.

In conclusione, la questione della tassazione dei prestiti erogati ai dipendenti bancari come fringe benefit richiede un’attenzione particolare. È fondamentale trovare un equilibrio che preservi i diritti dei lavoratori e la competitività del settore bancario, evitando effetti distorsivi o penalizzazioni inutili.