Abi, banche colte a sorpresa dalla tassa sugli extraprofitti

Le banche italiane sono “molto unite” di fronte alla decisione del governo di varare una tassa sugli extra profitti. E’ quanto emerge dalla riunione del comitato di presidenza dell’Abi, secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa.

Gli istituti di credito hanno condiviso la “sorpresa” per la mossa dell’esecutivo e hanno concordato un atteggiamento di “cautela, fermezza, serietà e senso di responsabilità.”

Una posizione ben rappresentata dal tradizione atteggiamento del presidente Antonio Patuelli, che in passato ha più volte invitato ad attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei vari provvedimenti sul settore prima di commentarli. La decisione è quindi quella di mantenere un basso profilo per non precipitare le cose, in attesa di valutare le prossime mosse del governo dopo la pausa estiva.