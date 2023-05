Abercrombie & Fitch sale del 18% dopo aver riportato un utile a sorpresa

Abercrombie & Fitch ha registrato un utile a sorpresa. Il colosso di centri commerciali negli USA prevede ora una crescita delle vendite nette tra il 2% e il 4%, rispetto alla precedente forbice tra l’1% e il 3%.

Le azioni di Abercrombie & Fitch hanno registrato un’impennata del 18%, dopo che il rivenditore di centri commerciali ha battuto le stime, alzato le previsioni e registrato un utile a sorpresa.

Nel suo primo trimestre fiscale rispetto alle previsioni di Wall Street, in base a un sondaggio condotto da Refinitiv tra gli analisti, si registra un utile per azione di 39 centesimi, rettificato, rispetto a una perdita di 5 centesimi prevista, ricavi a 836 milioni di dollari contro gli 815 milioni di dollari attesi. L’utile netto della società per il periodo di tre mesi conclusosi il 29 aprile è stato di 16,57 milioni di dollari, pari a 32 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 16,46 milioni di dollari, pari a 32 centesimi per azione, registrata un anno prima. Escludendo le voci una tantum, Abercrombie ha registrato un utile per azione di 39 centesimi nel trimestre.