Abercrombie & Fitch batte le stime per le festività natalizie: vendite aumentano grazie all’aumento dei prezzi

Abercrombie & Fitch ha dichiarato che le vendite del trimestre festivo sono aumentate del 21% e i profitti sono cresciuti grazie all’aumento dei prezzi e alla riduzione dei costi delle materie prime.

Il rivenditore di abbigliamento prevede che la sua storia di crescita continuerà, dato che ha pubblicato una guidance sulle vendite migliore del previsto. Nel suo quarto trimestre fiscale rispetto alle previsioni di Wall Street, in base a un sondaggio condotto tra gli analisti da LSEG, precedentemente noto come Refinitiv, l’azienda ha registrato un utile per azione di 2,97 dollari contro i 2,83 dollari attesi e ricavi a 1,45 miliardi di dollari contro 1,43 miliardi di dollari attesi.

L’utile netto della società per il periodo di tre mesi conclusosi il 28 gennaio è stato di 158,4 milioni di dollari, pari a 2,97 dollari per azione, rispetto ai 38,33 milioni di dollari, pari a 75 centesimi per azione, dell’anno precedente.