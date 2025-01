Abbott Labs chiude il quarto trimestre con ricavi di 11 miliardi di dollari

Abbott Labs, colosso americano del settore farmaceutico, ha registrato ricavi di circa 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre, segnando un incremento del 7,2%. Sebbene i risultati siano stati leggermente inferiori rispetto alle previsioni degli investitori che si attendevano 11,03 miliardi, l’azienda ha comunque raggiunto gli obiettivi prefissati.

L’EPS diluito GAAP del quarto trimestre è stato di 5,27 dollari, mentre l’EPS diluito rettificato si è assestato a 1,34 dollari, in linea con le stime degli analisti. Per l’intero anno 2024, i ricavi hanno toccato i 42 miliardi di dollari, con un aumento del 4,6%. L’EPS diluito GAAP per l’anno è stato di 7,64 dollari e l’EPS diluito rettificato di 4,67 dollari, entrambi al limite superiore delle previsioni iniziali fatte a gennaio.

Guardando al futuro, Abbott ha indicato una crescita organica delle vendite per il 2025 compresa tra il 7,5% e l’8,5%, con un margine operativo rettificato tra il 23,5% e il 24% delle vendite e un utile diluito rettificato tra 5,05 e 5,25 dollari. Robert B. Ford, presidente e CEO di Abbott, ha dichiarato: “Abbiamo concluso l’anno con uno slancio molto forte. La crescita delle vendite e quella degli utili per azione nel quarto trimestre sono stati i più alti dell’anno”.