AATech debutta su Euronext Growth Milan

AATech, un’azienda tecnologica italiana di punta nel settore fintech ed energy transition, ha compiuto un passo significativo nell’espansione del suo business. Oggi è ufficialmente entrata nel mercato Euronext Growth Milan (EGM), una piattaforma della Borsa Italiana dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) con un forte potenziale di crescita.

Nel corso del suo collocamento, AATech è riuscita a raccogliere 1,6 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di mercato di circa 4,7 milioni di euro. Questo rappresenta un traguardo importante per l’azienda, posizionandola come un attore emergente nel settore tech.

Il debutto di AATech su EGM segna la dodicesima ammissione dell’anno e la ventinovesima quotazione del 2023 su Euronext. Questo porta il totale delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan a 193. La presenza di AATech sul mercato conferisce un ulteriore slancio al settore tech italiano, ribadendo l’importanza di Euronext come piattaforma di riferimento per le PMI in crescita.