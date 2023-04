A2A: via libera al bilancio 2022

L’assemblea degli azionisti della multi-utility italiana A2A, quotata su Euronext Milan, ha recentemente approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022. Inoltre, è stata decisa la distribuzione di un dividendo per azione ordinaria pari a 0,0904 euro, con pagamento previsto dal 24 maggio 2023. La data stacco cedola n. 26 è fissata per il 22 maggio 2023, mentre la record date è prevista per il 23 maggio 2023.