A2A: non presenta offerta per Egea

A2A non ravvisa le condizioni per presentare alcuna offerta rispetto alla possibile acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Egea.

Lo ha reso noto la stessa società lombarda, in una nota emessa alla scadenza dei termini per presentare un’offerta vincolante per la multiutility piemontese.

L’altra possibile interessata a rilevare la maggioranza della multiservizi di Alba è Iren.