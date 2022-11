L’EBITDA del terzo trimestre per A2A segna un incremento del 64%, molto superiore alle stime grazie alla Powergen e Mercato. Il titolo, sostiene Equita, è stato uno dei peggiori YTD (-29% vs -17% per il settore) a causa della crisi energetica che vede le local utilities pienamente coinvolte mentre il terzo trimestre conferma l’elevata qualità del portafoglio powergen di a2a. Al momento a Piazza Affari il titolo segna +5,33% a 1,30 euro.