A Wall Street tutto fermo in attesa market mover clou inflazione Usa. Futures ingessati

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono in lieve rialzo, in attesa della pubblicazione del dato clou proveniente dal fronte macro degli States, che si conferma il market mover americano più importante della settimana.

Gli economisti prevedono un rialzo del dato CPI relativo al mese di marzo pari a +0,3% su base mensile e del 3,5% su base annua, in una situazione in cui la paura più grande degli investitori è rappresentata dal rischio che la Fed non tagli più i tassi nel 2024 ma che possa, addirittura, tornare ad alzarli.

Massima cautela a Wall Street, rimasta ingessata nella sessione di ieri. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,02%, mentre lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,1%. Il Nasdaq Composite è salito dello 0,3%.

Alle 7.15 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,08%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,09%, mentre quelli sul Nasdaq Composite avanzano dello 0,13%.