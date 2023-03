A Wall Street l'effetto Janet Yellen, boom di buy su banche regionali. First Republic +30%

Wall Street in rialzo nella sessione di ieri, sostenuta dal rally dei titoli delle banche regionali Usa, in primis di First Republic Bank, volata del 30% circa.

L’ETF del settore ha chiuso la sessione di ieri con un balzo del 5,72%.

A far scattare gli acquisti, le dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Janet Yellen, che ha detto che le autorità federali Usa potrebbero intervenire per garantire un numero maggiore di depositi, oltre a quelli già garantiti per tutti i depositanti di Silicon Valley Bank e Signature Bank, banche entrambe fallite.

“Le misure che abbiamo varato non sono concentrate su aiuti a banche o categorie di banche specifiche – ha detto Janet Yellen – Il nostro intervento è stato necessario per proteggere l’intero sistema bancario in senso più ampio. E interventi simili potrebbero essere avallati nel caso in cui le istituzioni più piccole dovessero assistere a una corsa agli sportelli che rappresentasse un rischio di contagio”.

Il Dow Industrial Average ha chiuso così la sessione con un rialzo di 316 punti (+0,90%), a 32.560,60; lo S&P 500 è balzato di 51,38 punti (+1,30%), a 4.002,92, mentre il Nasdaq Composite è salito di 184,58 punti (+1,58%), a quota 11.860,12.