BNP Paribas Cardif rileva quota del 51% di BCC Vita

BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, e la compagnia assicurativa BNP Paribas Cardif hanno siglato una partnership strategica bancassicurativa nel comparto vita.

Lo si apprende in un comunicato nel quale si precisa l’accordo prevede, tra gli altri, l’acquisto da parte di BNP Paribas Cardif del 51% di BCC Vita, la compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo BCC Iccrea, nata nel 2008 per promuovere i servizi del ramo vita e protezione attraverso un’ampia gamma di polizze in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza e tutela dei propri risparmi. È inoltre prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e per BNP Paribas Cardif di rilevare un’ulteriore quota del 19% del capitale di BCC Vita.

Per il Gruppo BCC Iccrea l’accordo consentirà di potenziare e uniformare l’offerta delle 116 BCC aderenti al Gruppo sul fronte della bancassurance, dando continuità all’impegno profuso da BCC Vita.