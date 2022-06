Finance e criteri ESG: le opportunità per professionisti dello sviluppo sostenibile

Il settore finanziario è sempre più sensibile ai criteri ESG e questo diventa un elemento importante anche in termini professionali e lavorativi. Crescono, infatti, le opportunità di lavoro per i professionisti dello sviluppo sostenibile. Tra le figure più richieste, Sono triplicate nell’ultimo mese le richieste per Esg & Sustainability Senior Consultant ed esperti ESG.

“Questa evoluzione – precisa Aurora Santese, manager della divisione Finance & Legal di Hunters, brand di Hunters Group – ha avuto negli ultimi anni un impatto molto forte anche nel mondo del lavoro, con l’introduzione di nuove skill che vengono richieste a profili di estrazione finanziaria e tecnica, ma anche creando esigenze di figure professionali con specifiche competenze in ambito ESG. C’è grande necessità di attrarre professionisti con competenze mirate, in grado di limitare quelli che possono essere i costi dovuti alla mancata aderenza ai principi o a basso rating ESG. Sebbene questo trend riguardi potenzialmente ogni settore, l’immobiliare, il finance, la consulenza e l’energy sembrano essere quelli più dinamici”.

In questo momento, segnalano da Hunters Group, le figure che stanno sempre più prendendo piede sono: l’ESG & Sustainability Senior Consultant e l’esperto ESG. Il primo, a diretto riporto dell’ESG Manager, si occupa dell’implementazione e gestione di aspetti connessi alla sostenibilità e rappresenta il punto di riferimento per i colleghi più junior. Nell’ambito della Direzione Institutional Affairs, ESG & Sustainability, Comunicazione & Marketing che si occupa di definire strategie, linee guida, metodologie e strumenti sul fronte Relazioni Istituzionali, ESG & Sostenibilità e Comunicazione & Marketing, l’esperto ESG si occupa, ad esempio, di contribuire alla definizione della strategia ESG ma anche di collaborare allo sviluppo di nuovi progetti sulle tematiche ESG e all’approfondimento dei nuovi trend, regolamentazioni, tecnologie e iniziative sui vari ambiti ESG.